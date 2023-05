Kirche in Neukirchen-Vluyn Gertrud Heintel feiert ihre Eichen-Konfirmation

Der Jubiläumskalender spricht von der Eichen-Konfirmation. „Wie ein alter Baum steht man jetzt in der Erde beschirmt vom weiten Himmel unter dem Segen Gottes“, heißt es dazu in der Erläuterung. Ihr Konfirmationsspruch, Psalm 73, Vers 28, kommt Heintel sofort über die Lippen. Er endet mit dem Versprechen, „dass ich verkündige all dein Tun.“ An ihre Konfirmation und die Familienfeierlichkeiten kann sich Heintel gut erinnern. „Morgens sind wir von Hochkamer gut eine Stunde zu Fuß durch die Felder nach Neukirchen zur Kirche gelaufen“, erzählt die 94-Jährige. Stolz war sie auf ihr Kleid mit Unterkleid, das ihre Schwester Else genäht hatte. Doch am Tag der Konfirmation riss sie sich ein kleines Loch, das noch schnell gestopft werden musste. „Das sind so Erinnerungen“, schmunzelt Heintel.