Problem mit Hundekot an Dorfkirche Neukirchen „Es ist eine Never Ending Story!“

Denn hinter der Evangelischen Dorfkirche gibt es keine Videoüberwachung. Auch zur Anzeige gebracht hat die Gemeinde die Ordnungswidrigkeit noch nicht, weil ihr dazu Name und Anschrift der Hundehalter fehlen. „Es ist also eine Never Ending Story“, sagt Ernst. Das Problem trete auch am Rathaus in Neukirchen-Vluyn auf und an der Evangelischen Kirchengemeinde Vluyn. An beiden Orten hätten früher Kinder Fußball gespielt; das sei heute nicht mehr möglich. „Wir haben hier zwei Kitas in der Nähe, die beide sagen, dass sie ihre Kinder nicht mehr auf die Wiese lassen können“, so die Küsterin. „Denn die achten ja nicht darauf, wo sie hintreten und haben das Zeug dann unter den Schuhen.“