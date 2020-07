Neues Kulturformat in Neukirchen-Vluyn : Kino und Lesungen im Missionshof

Neukirchen-Vluyn Weil in der Stadtbücherei derzeit wegen des Corona-Schutzes keine Veranstaltungen stattfinden können, gibt es sechsmal Kultur unter freiem Himmel. Kommt die Premiere gut an, ist eine Fortsetzung im nächsten Jahr möglich.

Not macht erfinderisch. So liegt der Ursprung einer neuen Veranstaltungsreihe im Vlyner Missionshof nicht zuletzt in der Corona-Krise. Unter freiem Himmel sind Kino-Aufführungen, Lesungen. Poetry Slam und ein interaktiver Workshop zu erleben. „Im Veranstaltungsraum der Bücherei können wir im Moment nichts machen“, sagte Gisela Zwiener-Busch, seit Oktober 2019 Leiterin der Bücherei, am Mittwoch. Auch das Ziel, das Dorf Vluyn im Rahmen des „Integrierten Handlungskonzepts“ zu beleben spielt eine Rolle. Und außerdem biete sich der Missionshof als attraktive Veranstaltungsfläche unter freiem HImmel geradezu an. „Schon als ich das erste Mal hier war, dachte ich: Das wäre toll für ein Open-air-Kino“, sagt Zwiener-Busch.