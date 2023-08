Tagesbetreuung in Rheurdt Kreis befragt Familien mit kleinen Kindern

Der Kreis Kleve führt eine Umfrage bei Familien mit Kindern durch. Angesprochen sind Eltern, deren Kinder nicht älter als sechs Jahre sind und die in Rheurdt, Bedburg-Hau, Issum, Kalkar, Kerken, Kranenburg, Rees, Straelen, Uedem, Wachtendonk oder Weeze leben. Dies sind die elf Kommunen, für die die Abteilung Jugend und Familie die Betreuung in einer Kita oder in der Tagespflege sicherstellt. Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Kleve stehen aktuell rund 5900 Betreuungsplätze in Kindertagespflege oder in Kindertageseinrichtungen zur Verfügung.