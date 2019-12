Tradition in Schaephuysen : Kinder schmücken Baum vor der Hubertus-Kirche

Schaephuysen Ein Start in den Advent ohne diese schöne Tradition ist für viele Schaephuysener undenkbar.

Zum Start in den Advent grüßt vor der St.-Hubertus-Kirche in Schaephuysen wieder ein geschmückter Tannenbaum Autofahrer, Radler und Fußgänger. Der Weihnachtsbaum stimmt auf die vorweihnachtliche Zeit ein und erstrahlt bei Dämmerung in vollem Licht. Eine Aktion, zu der alle örtlichen Vereine etwas beitragen. Seit mehr als 20 Jahren wird dieser Brauch gepflegt, bei dem Kinder die entscheidende Rolle spielen. Sie haben in der Kita, der Schule, zu Hause oder in Gruppen den Tannenbaumschmuck gebastelt. Schleifen, Sterne, Kugeln, CD-mit Weihnachtsmotiven und andere Anhänger packten sie am ersten Adventssonntag nach der Messe aus Kartons aus, um sie mit den Eltern bis unter die Baumspitze zu hängen.