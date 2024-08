Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn Bürgerinitiative „Mitgestalten NV“ ist „massiv enttäuscht“

Die Kritik am geplanten Projekt „Donkensee“ der Firma Hülskens reißt nicht ab: Nun hat sich auch die Bürgerinitiative „Mitgestalten NV“ deutlich zu den Plänen der Firma Hülskens an der Halde Norddeutschland positioniert. Die Initiative, die aus Freunden besteht, stellt sich nach eigenen Angaben „gegen die Auskiesung und den Ausverkauf des Niederrheins“. Sie hat nun den Bürgerdialog, zu dem Hülskens im Juli in die Kulturhalle eingeladen hatte, als Anlass genommen, um erneute Kritik zu äußern. Bereits 2022 und 2023 hat die Initiative unter dem Motto „Mit uns ist kein Kies zu machen“ gegen die Pläne demonstriert.