Kiesabbau am Niederrhein Hülskens lädt zu Bürgerdialog wegen Kiesabbau an Halde ein

Stattfinden soll der Bürgerdialog, bei dem persönliche Gespräche zwischen Hülskens und den Bürgerinnen und Bürgern stattfinden sollen, jeweils am Mittwoch, 17. Juli, von 16 bis 18 Uhr und am 24. Juli, von 17 bis 19 Uhr in der Kulturhalle, Von-der-Leyen-Platz 1. Dann soll es um Informationen zum geplanten Projekt der Rohstoffgewinnung in Neukirchen-Vluyn sowie um die rechtliche und wirtschaftliche Situation gehen. Informationen werden dazu auch unter donkensee.huelskens.de beantwortet. Über die Mailadresse donkensee@huelskens.de können zudem direkt Fragen und Anregungen zugesendet werden. Das geht auch per Post an die zentrale Adresse: Hülskens GmbH & Co. KG, Hülskensstrasse 4-6, 46483 Wesel, Stichwort „Donkensee“.