Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn Aktionsbündnis und Bürgermeister Köpke kämpfen weiter gegen Pläne von Hülskens

Viele Unternehmen im Kreis Wesel hätten ein großes Interesse daran, Kies abzubauen. Etwa 77 Prozent der Flächen – und damit der Großteil – befänden sich in Privateigentum, 13 Prozent sind in Besitz von Abgrabungsunternehmen, sieben Prozent seien Eigentum der öffentlichen Hand. Gerade die Flächen, die sich in Privateigentum befänden, seien von großem Interesse: Geht ein Unternehmen wie die Hülskens Holding auf einen Privatbesitzer oder eine Privatbesitzerin zu und bietet einen hohen Preis, um die Fläche abzukaufen, könnten einige Eigentümer schwach werden, so die Sorge einiger Kommunen im Kreis.