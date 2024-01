Interview mit Magdalena Schauenberg „Frauen sind keine kleinen Männer“

Neukirchen-Vluyn · Magdalena Schauenberg betreibt gemeinsam mit ihrem Mann das Kensho Sport- und Gesundheitszentrum in Neukirchen-Vluyn. Die promovierte Psychologin und Erziehungswissenschaftlerin beschäftigt sich seit einiger Zeit mit den Unterschieden zwischen Mann und Frau in Bezug auf Gesundheit. Im Interview spricht sie über verschiedene Symptome von Krankheiten bei den Geschlechtern und ihre Forderungen an die Politik.

03.01.2024 , 16:30 Uhr

Magdalena Schauenberg befasst sich mit dem Thema Frauengesundheit. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann das Kensho Sport- und Gesundheitszentrum in Neukirchen-Vluyn. Foto: Norbert Prümen