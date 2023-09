Rheurdt und die Entwicklung im ländlichen Raum So kommt die Leader-Region in Schwung

Die sechs Kommunen Grefrath, Kempen, Wachtendonk, Rheurdt, Kerken und ganz im Norden Issum bilden die Leader-Region Mittlerer Niederrhein, abgekürzt im Begriff „Lemini“. Der Begriff „Leader“ hat in diesem Fall nichts mit dem englischen Wort für Führung zu tun, sondern kürzt eine Gemeinschaftsinitiative der Europäischen Union ab (bezüglich „Lemini“ gemeinsam mit dem Land Nordrhein-Westfalen). Bereits seit 1991 wird so die Entwicklung in verschiedenen ländlichen Räumen gefördert. Über allem steht als Ziel, die Lebensqualität und wirtschaftliche Lage in ländlichen Regionen zu verbessern. Leader steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l‘Économie Rurale“, also für die Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft – in diesem Fall sogar über Kreisgrenzen hinweg.