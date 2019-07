Literaturtreff in Rheurdt : Katholische Frauen baden den Wurm: Lesetreff an der Kuhle

Rheurdt Die katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Rheurdt lud zum Lesenachmittag an die Pastorskuhl ein.

Als beliebter Termin hat sich bei der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) das Gespräch rund um Bücher etabliert. Dabei geht es nicht um die Analyse von Literatur, dem dazugehörigen Handwerkszeug oder der Interpretation der verschiedenen Charaktere. Der Lesegenuss an einem schönen Ort steht im Vordergrund, wie Teamsprecherin Marlies Mölders betont. Die Pastorskuhlen nahe der Kirchstraße boten das lauschige wie schattige Plätzchen, an dem nach Redensart der Petrijünger „der Wurm gebadet“ wurde.

Der Anglerverein hatte für das Vorlesevergnügen seinen Vereinstreffpunkt geöffnet. Passend dazu stellte Maria Cöhnen aus dem Heimatkalender die Entstehungsgeschichte der Kuhlen vor, in denen Hecht, Aal, Barsch und Zander zuhause sind. Das Element Wasser, die Farbe Blau inspirierte in der Vorbereitung und bei der Suche nach kurzweiligen Geschichten, Anekdoten oder Gedichten. Ultramarinblau mit dem Rotstich ist beispielsweise die Farbe, die sich der Künstler Yves Klein patentieren ließ, wie die Runde erfuhr.

„Drei Mal im Jahr treffen wir uns an besonderen Orten außerhalb von Kirche und Pfarrheim“, sagt dazu Marlies Mölders. Im Gepäck ist dann Literarisches mit Schmunzelfaktor. Die Idee kam vor Jahren aus der Diözese Münster. „Eine tolle Sache“, freut sich Marlies Mölders. Unter dem Motto Lebens-W-Orte hat die Veranstaltung in Rheurdt ihre Kreise gezogen. So trafen sich die Lesebegeisterten im Gewölbekeller vom Haus Quademechels oder im hergerichteten, ausrangierten Waggon bei Oermten im Sommer. „Wir haben in der Reisezeit Urlaubsgeschichten gelesen. Auch waren wir schon im Rheurdter Hallenbad“, erzählt Marlies Mölders.