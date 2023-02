Karneval in Rheurdt Fünfte Jahreszeit – Neustart des Karnevalsumzugs gelingt

Die Organisationsgruppe hatte sich auf Neuerungen einzustellen. Da auf dem Rheurdter Marktplatz vom Herbst 2021 bis zum Winter 2022 ein Feuerwehrgerätehaus entstand, fiel der einstige Start- und Zielpunkt weg. So stellten sich die Karnevalsgruppen diesmal in der Nähe der Gaststätte „Zur Mühle“ auf, wo die Straße „Am Hallenbad“ und die Windmühlenstraße in den Nikolausweg münden. Zum einen sind Vereine mit Gruppen dabei, wie die DLRG oder die Feuerwehr, zum anderen sind es Freundeskreise, wie die Panzerknacker aus Schaephuysen oder der Kegelclub „Voll?Gut!“. Durch den neuen Start- und Zielpunkt veränderte sich Strecke. Zunächst bewegte der Zug sich den St. Nikolausweg herunter, um links in die Rathausstraße einzubiegen. Vorbei am Rathaus, an der Kirche St. Nikolaus und am Haus Quademechels bog er rechts in die Kaplaneistraße ein, um über die Kirchstraße wieder die Rathausstraße zu erreichen, diesmal nach Süden. Am Hotel-Restaurant „Zur Post“ knickte der Zug links in die Bahnstraße ab, um am Awo-Bahnhof zu wenden und zurück Richtung St. Nikolausweg zu laufen, wie auf dem gesamten Weg vorbei an vielen geschmückten Häusern.