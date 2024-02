Übersicht Diese Karnevalsveranstaltungen finden in Neukirchen-Vluyn und Rheurdt statt

Am 10. Februar ist es wieder so weit: Der Nelkensamstagszug zieht durch Rheurdt. Start ist um 11.11 Uhr. Start und Ziel ist – wie im vergangenen Jahr – die Gaststätte „Zur Mühle“ in Rheurdt. Der Zugweg ist wie folgt vorgesehen (Änderungen witterungsbedingt vorbehalten): Start ist am St. Nikolausweg, dann geht es weiter über den Oberweg, den Krokusweg, Hochend und die Bahnstraße. Am Awo-Bahnhof macht der Zug kehrt und zieht weiter über die Rathausstraße, die Kaplaneistraße, die Kirchstraße, die Rathausstraße und den St. Nikolausweg. Dort befindet sich das Ziel.