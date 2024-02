Karneval 2024 in Neukirchen-Vluyn Was Sie zum Rosenmontagszug wissen sollten

Welche Partys gibt es noch rund um den Rosenmontagszug? Am Donnerstag, 8. Februar, wird ab 11.11 Uhr Altweiber im Rathaus mit dem alljährlichen Rathaussturm gefeiert. Am Tag des Rosenmontagszuges, am 12. Februar, findet ab 17 Uhr eine Rosenmontagsparty im Kleingartenverein „Unsere Scholle“ am Fürmannsheck statt. Und ab 16 Uhr wird die große Party in der Kulturhalle gefeiert. Ebenfalls im Kleingartenverein wird am Dienstag, 13. Februar, um 19 Uhr ein Fischessen veranstaltet. Das Awo-Team in Neukirchen-Vluyn feiert zudem ab 13 Uhr traditionell den Karneval in einer für alle offenen Veranstaltung in ihrem Vereinsheim Marie-Juchacz-Haus an der Max-von-Schenkendorf-Straße 9. Gegen 14.15 Uhr kommt auch in diesem Jahr wieder der Karnevalszug vorbei. Die Awo lädt dazu alle Gäste ein, den Zug, der mit seinen einzelnen Wagen und den Besetzungen vom Vorsitzenden Jochen Gottke angekündigt wird, herzlich zu begrüßen und dem Zuggeschehen beizuwohnen. Für Musik ist gesorgt. Rainer Kavlier, als „Mr. Musik“ bekannt, wird ab 14 Uhr für Stimmung sorgen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. In diesem Jahr gibt es im Außenbereich auch ein Karnevals-Grillen. Der Eintritt ist frei.