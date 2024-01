Karneval 2024 in Neukirchen-Vluyn Was Sie zum Rosenmontagszug wissen sollten

Welche Partys gibt es noch rund um den Rosenmontagszug? Am Donnerstag, 8. Februar, wird ab 11.11 Uhr Altweiber im Rathaus mit dem alljährlichen Rathaussturm gefeiert. Am Tag des Rosenmontagszuges, am 12. Februar, findet ab 17 Uhr eine Rosenmontagsparty im Kleingartenverein „Unsere Scholle“ am Fürmannsheck statt. Und ab 16 Uhr wird die große Party in der Kulturhalle gefeiert. Ebenfalls im Kleingartenverein wird am Dienstag, 13. Februar, um 19 Uhr ein Fischessen veranstaltet.