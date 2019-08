Karneval in Neukirchen-Vluyn : Das Programm steht: Die Vlü-Ka-Ge startet den Kartenverkauf

Neukirchen-Vluyn Nach den Sommerferien startet der Vorverkauf für die Karnevalssitzungen.

„Viele der aktuellen Nachrichten aus aller Welt machen Sorgen. Wir laden ein, im Karneval den Alltag zu vergessen“, sagt Geschäftsführerin Elsa Bertz zum Motto. Selbst die Orden sind längst in Auftrag gegeben. „Manche Künstler sind bereits zwei Jahre im Voraus ausgebucht“, so Jörg Thiem. Mit von der Partie ist unter anderem der Kabarettist Volker Weininger als „Der Sitzungspräsident“. Er tritt bei der Herrensitzung am Freitag, 31. Januar, auf – wie auch die Band „Druckluft“. Ähnlich unterhaltsam die Damensitzung am Samstag, 1. Februar, mit der Gruppe „Dröpkes“. Hierfür sind bereits 300 Karten reserviert, „weil Frauen langfristig planen. Wir erleben viele Gruppen, die in Mottokostümen zu den Sitzungen kommen“, so Elsa Bertz. „Hinzu kommt, dass wir diesmal wieder eine sehr kurze Session haben. Am 24. Februar ist bereits Rosenmontag“, fügt Jörg Thiem hinzu.