Kaplanskuhlen in Rheurdt : Feuerwehr rettet Bussard aus Angelleine

Rheurdt Ein Greifvogel hatte sich etwa einen Meter über der Wasseroberfläche in einer Angelleine verfangen und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien.

Zu einem tierischen Rettungseinsatz wurde die Feuerwehr Rheurdt am Mittwochnachmittag um 15.24 Uhr zur Kirchstraße im Ortsteil Rheurdt gerufen. An den Kaplanskuhlen hatte sich ein Greifvogel etwa einen Meter über der Wasseroberfläche in einer Angelleine verfangen und konnte sich nicht aus eigener Kraft befreien. Anlieger scheiterten beim Versuch, dem Vogel mit eigenen Mitteln zu helfen – das Tier steckte zu weit über dem Wasser in seiner Zwangslage. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr verschafften sich mit einem Paddelboot zunächst Zugang zum Vogel, zogen ihn mit einem Haken vorsichtig zu sich heran und befreiten ihn mittels Seitenschneider aus seiner Umklammerung. Parallel wurde eine auf Greifvögel spezialisierte Veterinärin zur Einsatzstelle beordert. Bis zu ihrem Eintreffen wärmte die Feuerwehr das Tier. Anschließend wurde der verletzte Bussard in eine Spezialtierklinik gebracht. Weil der Besitzer der Angelrute nicht bekannt war, ermittelt jetzt die Polizei.