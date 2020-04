Erstmalige Teilnahme der Gemeinde : Rheurdt sucht einen Stadtradeln-Star

Die Begeisterung bei den Teilnehmern am Stadtradeln ist alljährlich groß. Davon sollten sich die Rheurdter bei ihrer Premiere inspirieren lassen. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Rheurdt Erste Teilnahme der Gemeinde an der Aktion für mehr Klimaschutz und Förderung des Radverkehrs

(akoe) Die Gemeinde Rheurdt nimmt vom 16. Juni bis 5. Juli erstmals an der Kampagne Stadtradeln teil. Bei der weltgrößten Radkampagne treten seit 2008 Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und die Förderung eines besseren Radverkehrs in die Pedale.

Alle, die in Rheurdt leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen können beim Stadtradeln des Klima-Bündnis mitmachen und dabei möglichst viele Radkilometer sammeln. Bei dem Wettbewerb geht es um Spaß beim Fahrradfahren, aber vor allem auch darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

„Eigentlich sollte zum Abschluss des Stadtradelns der Niederrheinische Radwandertag am 5. Juli stattfinden, wegen der Corona-Krise wurde dieser aber leider abgesagt“, erklärt Andrea Behrend von der Gemeinde Rheurdt. Überhaupt wird das Stadtradeln diesmal anders aussehen als sonst. Auftaktveranstaltungen oder andere Aktionen, bei denen viele Menschen zusammenkommen, würden nicht statt finden. Auch Preisverleihungen sollen in den Spätsommer oder Herbst verlegt werden, in der Hoffnung, dass die Lage bis dahin wieder entspannter ist.