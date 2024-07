Imkerei hautnah erleben Bienenzuchtverein Vierquartieren lädt zu Tag der offenen Tür ein

Jeden Sonntag ist das Bienenhaus von 14 bis 17 Uhr geöffnet, das am Fuße des Kamper Berges zwischen dem „Alten Garten“ und der Kreuzung von Mittelstraße und B 510 liegt. Am Sonntag, 4. August, kann es sogar von 11 bis 18 Uhr besichtigt werden, wenn der Bienenzuchtverein Vierquartieren zu einem Tag der offenen Tür einlädt. „Kommen, staunen und nette Menschen treffen“, lautet das Motto des Sommerfestes an dem Tag.