Anfrage im Hauptausschuss : Junge Rheurdter setzen sich für Skateanlage ein

RHEURDT Hauptausschuss begrüßte die Anfrage eines Elfjährigen. Kinder und Jugendliche sollen in die Planung einbezogen werden.

Zurzeit fahren Jan Rickers und seine Freunde zur Schule am Schoelkensdyck in Wachtendonk, um auf ihre Skateboards oder Skateroller zu steigen. Oder sie sind mit ihren Brettern am Ackermansfeld in Aldekerk, auf dem Niederberggelände in Neukirchen-Vluyn oder am Schulzentrum in Kamp-Lintfort an Rampen unterwegs. „Das ist sehr umständlich. Es fehlt eine Skateranlage in Rheurdt“, schreibt Jan stellvertretend für „viele Jugendliche aus Rheurdt, die sich auch für das Skaten begeistern“.