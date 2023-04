Gymnasium in Neukirchen-Vluyn „Ich wollte das Beste für unsere Schule“

Neukirchen-Vluyn · Susanne Marten-Cleef, Schulleiterin am Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn, verabschiedet sich kurz vor den Sommerferien aus dem aktiven Schulleben. Wie ihr Rückblick aussieht und was sie vorhat.

28.04.2023, 17:30 Uhr

Susanne Marten-Cleef mit der EU-Flagge. Seit November 2022 trägt das JSG das Siegel „Europaschule“. Foto: Norbert Prümen

Von Sabine Hannemann

Schulleiterin Susanne Marten-Cleef ist auf der Zielgeraden ihres Berufslebens. Am 20. Juni verabschiedet sie sich am Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) in Neukirchen-Vluyn. Mit ihrem 63. Lebensjahr nimmt sie die Möglichkeit der Vorruhestandsregelung wahr. Die Entscheidung sei gewachsen und vor allem gereift. Entscheidend sei, dass sie selber den Zeitpunkt ausgewählt hat, nämlich vor Erreichen des offiziellen Pensionsalters.