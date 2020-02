Varieté am Julius-Stursberg-Gymnasium : Gymnasiasten bringen den amerikanischen Traum auf die Bühne

Neukirchen-Vluyn Während der Mann im Weißen Haus zum amerikanischen Alptraum wird, widmen sich Schüler des Julius-Stursberg-Gymnasiums dem ursprünglichen „American Dream“: Alles ist möglich bei der 16. Ausgabe ihres Varietés, die den Untertitel „Vom Schüler zum Showman“ trägt.

Am 12. und 13. März, Beginn jeweils 19 Uhr, finden die Aufführungen mit je 25 Nummern statt. Wer sie erleben möchte, sollte die Vorverkaufstage (18., 19. und 20. Februar im Lieblingsladen Vluyn und in der Neukirchener Buchhandlung) dick im Kalender markieren. Denn die Karten (acht Euro/Kinder fünf Euro) sind erfahrungsgemäß so begehrt, dass die Schüler auf eine Abendkasse verzichten.

Das Varieté ist mehr als Tradition, es ist schon Kult am JSG und darüber hinaus. „Es ist auch an anderen Schulen angesehen“, sagt Emma Kohl vom PR-Team. Wie immer werden die Vorstellungen von der elften Jahrgangsstufe organisiert. „Die Einnahmen kommen in unsere Abi-Kasse“, sagt Mara Kleine, ebenfalls PR-Frau. Aber auf der Bühne und hinter den Kulissen wirken Mädchen und Jungen aller Klassen mit. Erst recht diesmal, wo es um den amerikanischen Traum geht: Jeder konnte sich beim Casting bewerben und hatte die Chance, vor 450 Zuschauern auf der Bühne zu stehen. „Das ist schon etwas Besonderes“, weiß Emma, die wie viele andere bereits in den vergangenen Jahren mitgemacht hat. Und wie andere ist sie ein Multitalent: Sie singt im Chor und einer Band, tanzt mit dem Sportkurs und trägt zur Moderation der Abende bei.