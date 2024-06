Abitur 2024 in Neukirchen-Vluyn Julius-Stursberg-Gymnasium verabschiedet 63 Abiturienten

Neukirchen-Vluyn · In der letzten Juni-Woche wurden am Gymnasium in Neukirchen-Vluyn die Abiturzeugnisse vergeben. Insgesamt 63 Schülerinnen und Schüler haben somit ihre Schullaufbahn beendet. Wer die Abiturienten sind.

28.06.2024 , 15:30 Uhr

63 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr ihr Abitur am JSG absolviert. Foto: JSG

63 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr ihr Abitur am Julius-Stursberg-Gymnasium gemacht. Die Schule gratuliert folgenden jungen Erwachsenen zum Bestehen der Abiturprüfung: Max Becker, Elaine Berg, Nia Antea Brunken, Finja Maresa Busse, Lukas Chahem, Nina Dammertz, Mattias Ehrentraut, Zsolt Fabian Endrödi, Kian Bennet Engelhardt, Efe Erol, Mara Christin Everts, Thea Faaßen und Tessa Gerlach. Außerdem haben ihr Abitur bestanden: Tom Gerlich, Jil Emilia Getts, Nika Leni Groenewald, Evagelia Grozou, Lotta Sophie Gürcan, Finn Haase, Jonas Händler, Michelle Hartwich, Lutz Heitkamp, Lasse Hemmie, Kilian Maxim Hildenbrand, Eric Matthias Hillen, Carina Ingenhaag-Hornen, Dilsah Irkilata, Kadir Salih Karahan, Malte Cedric Kluge, Malika Tuana Köpke, Tom Kühnen, Antje Lieftink, Juliane Luznar, Aura Madeddu, Justin Maul, Alina Meßner, Joyce Floé Miller, Marie Minuth und Meriam Moussaoui. Ebenfalls gratuliert die Schule: Luca Noel Müller, Julia Nafz, Ricardo Martinus Nederlof, Pia Marleen Neuhaus, Tasha Neumann, Marja Neumeyer, Jannis Nöthen, Isabelle Peric, Jule Marie Popella, Anna Richter, Jonas Röhder, Tobias Rösler, Danil Samsonov, Anouk Pauline Spykers, Dara Stockmann, Karla Straetmans, Julius Philipp Morten Strohschein, Tavin Tebart, Maja Turowski, Lara Verena Waterkamp, Mats Wienicke, Michelle Winter, Henry Zak und Timo Zakrzewski. Kostenpflichtiger Inhalt Hier geht es zum Interview mit Schulleiterin Hedda Engbers.

(lst)