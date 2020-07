Erinnerungen an Schaephuysener Sommerlager : Der Geist des Jugendferienwerks lebt

Michael Sonfeld, Hans-Rainer Tabke und Barbara Denk mit Zelt und Transparent aus alten Ferienlager-Zeiten. Foto: Sonfeld

RHEURDT 40 Jahre lange organisierte das Jugendferienwerk Schaephuysen in der ersten Hälfte der Sommerferien Fahrten in Westerwald und Eifel. Viele der damaligen Aktiven sind heute noch in Schaephyusen ehrenamtlich aktiv.

Von Peter Gottschlich

Coronazeit – für Barbara Denk ist dies auch Anlass zurückzublicken. Auf damals, als unbeschwerte Sommerfreizeiten in großen Gruppen möglich waren. Sie weiß noch genau, wie sie 1969 das erste Mal bei der der Jugendferienfreizeit Schaephuysen dabei war. „Es ging nach Freilingen im Westerwald“, erzählt die Schaephuysenerin. „Erstmals durften Mädchen mitfahren. Damit nichts passiert, schliefen wir getrennt von den Jungen in einer Scheune. Sie wurde nachts abgeschlossen. Ich erinnere mich noch an den harten Boden.“ Die nächsten Jahre fuhr sie wieder mit. „Erst war ich Gruppenkind, später Gruppenleiterin und Köchin“, berichtet sie. So erlebte sie die meisten Jugendferienfreizeiten mit.

Wie sie, die heute ehrenamtlich in der Schaephuysener Bücherei unterwegs ist, sind viele der damaligen Aktiven heute in das Dorfleben in Schaephuysen eingebunden. Zum Beispiel Michael Sonfeld, der ehrenamtlich als Jugendtrainer und Abteilungsleiter Faustball in der Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen, als Mitglied im Verein für Gartenkultur und Heimatpflege sowie als „Trafoturmtransformator“ am Niederrhein unterwegs ist. „Der Spirit ist noch da“, sagt Sonfeld, der ebenfalls erst Gruppenkind, später Gruppenleiter und Lagerleiter war. „Es gibt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Unzählige Schaephuysenerinnen und Schaephuysenern haben uns in 40 Jahren ehrenamtlich unterstützt. Sicherlich war das ein Baustein im Miteinander für das Golddorf 2019. Fast alle Schaephuysener waren einmal oder mehrmals beim Ferienlager dabei.“

Das Foto aus Michael Sonfelds Sammlung zeigt Teilnehmer des Lagers 1984 am Diemelsee beim Frühstück. Foto: Sonfeld

Info Katholische Gemeinde machte den Anfang KJG-Zeltlager Die Sommerlager wurden ab 1964 von der katholischen Pfarrgemeinde St. Hubertus unten dem Namen KJG-Zeltlager und dann bis 2004 vom Jugendferienwerk Schaephuysen in der ersten Hälfte der Sommerferien organisiert wurden. 90 Kinder Ab den 1970er Jahren fuhren um die 90 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 16 Jahren mit, dazu kamen rund fünfzehn Jugendliche und junge Erwachsene in der ehrenamtlichen Lager- und Gruppenleitung

Sonfeld hat Schreiben und Bilder von den Lagern gesammelt, die meistens in den Westerwald oder in die Eifel gingen. Eine Freizeit hat er in besonderer Erinnerung, sie führte 1980 in die Nähe von Ibbenbüren am Teutoburger Wald. „Es hat die ganzen drei Wochen geregnet“, erinnert sich Sonfeld. „Alles war glitschig. Die Gummistiefel zog man nur zum Schlafen und Duschen aus. Auf den Stullen war manchmal Matsche. Küchenchef Peter Mangen erwischte es beim Transport der Kartoffeln derart, dass er im Schlamassel stecken blieb und vornüber unter großem Gejohle der Kids in die Pampe fiel. Wir haben die Teilnehmer gefragt, ob wir das Regenlager abbrechen sollen. Doch sie wollten weitermachen. Nur beim Elternbesuch, einem Sonntagnachmittag zur Lagermitte, war es trocken. Die Sonne hat geschienen. Danach hat es wieder geregnet.“

Finanziert wurden die Ferienlager durch Beiträge der Teilnehmer, Zuschüsse der Gemeinde und des Kreises Kleve sowie Sponsoren. „Die Ansprüche der Teilnehmer sind im Laufe der Zeit gestiegen und damit der Aufwand“, blickt Hans-Rainer Tabke zurück. Der heutige Vorsitzende der CDU-Fraktion übergab später die Lagerleitung an Roberto Sonfeld und Gerd Hebner, die bis zur Einstellung nach 40 Jahren im Jahr 2004 das Ferienlager mit Barbara Denk und Peter Mangen leiteten. „Wir haben einfach keine Nachfolger gefunden“, erzählt Barbara Denk. „Die Ansprüche und Möglichkeiten in den Familien haben sich in den Jahren deutlich verändert. Da wir zu Hause keine regelmäßige Gruppenarbeit anbieten konnten, fehlt irgendwann die Basis.“

Zelte und Wimpel des einstigen Jugendferienwerks Schaephuysen gibt es noch, die sich heute zum Teil in Eigentum der Pfarrgemeinde befinden. Überlebt hat auch die alte Lagerfahne. Viele Anekdoten und Geschichten sind bis heute lebendig. Freude und Dankbarkeit sind bei den einstigen Aktiven zu spüren, das Zeltlager al gemeinsame Erfahrung der Jugend verbuchen zu können. Gerne würde sich einmal zusammensetzen, um sich auszutauschen und zu besprechen.