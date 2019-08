Jubiläumskonzert : Der Männerchor von Schaephuysen feiert den 160. Geburtstag

Rheurdt „Es schwinden jedes Kummers Falten, so lang des Liedes Zauber walten“, sagte Friedrich von Schiller. Mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Klaus Kleinenkuhnen die Sänger des MGV Cäcilia Schaephuysen und bedankte sich für 160 Jahre Freude, die ihr Gesang den Menschen in der Gemeinde bereitet.

Am Sonntag feierten 37 gut gelaunte Sänger zwischen 35 und 85 Jahren ihr Jubiläum in vertrauter Atmosphäre ihres Proberaums, dem Saal der Gaststätte Winters-Gilbers.

Mit Schlagern wie „Griechischer Wein“ lud der Chor zum Mitsingen ein. Das breite Repertoire ist ein herausragendes Merkmal des Vereins. Das war nicht immer so, erinnert sich der älteste Sangesbruder Heinz Paassen. Seit seinem 18. Lebensjahr ist der 85-jährige begeistert dabei, also seit mittlerweile satten 67 Jahren. „Singen hält jung – dafür bin ich der beste Beweis“, erzählt er schmunzelnd.

In früheren Zeiten habe man nur die klassische Chor-Literatur gesungen. Volkslieder wie „Am Brunnen vor dem Tore“, für Männerchöre arrangiert von Friedrich Silcher. Was aber immer gleich geblieben sei, das sei die Kameradschaft, meint Paassen. Es harmoniere in jeder Hinsicht, sowohl mit den älteren als auch mit den jüngeren Mitsängern. Besonders gerne erinnert sich Paassen an die Chorfahrten, so zum Beispiel ins italienische Verona im Jahr 1998. „Wenn ich nicht im Chor gewesen wäre, hätte ich nicht so viel erlebt.“ Auch für Heath McDonald, den zweiten Vorsitzenden, ist der Austausch unter den Generationen eine echte Bereicherung. Dass es jüngst wieder einige Neuzugänge gibt, ist für ihn ein Zeichen dafür, dass das Konzept ankommt. „Wir haben immer wieder neue Ideen“, erzählt er. Die „Oldie-Night“, das „Kartoffelfest“, die „Italienische Nacht“ und das „Heimatkonzert“ sind Beispiele für die Kreativität des Chores. Zu letzterem wurden die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft eingeladen. Mohamed Maarii und Maher Khatib haben sich bei dieser Gelegenheit von der Sangesfreude anstecken lassen und sind Mitglieder geworden: ein Zeichen dafür, dass Musik verbindet.