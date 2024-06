Aktionstag am 12. Juni JSG beteiligt sich in diesem Jahr am Anne-Frank-Tag mit Projekten

Ihre Projektarbeiten münden in eine Feierstunde zum Anne-Frank-Tag am 12. Juni von 10.45 bis 12 Uhr in der Schulstraße des JSG am Anne-Frank-Bild. In der Feierstunde stellen die Schülerinnen und Schüler Zitate Anne Franks und eigene, dazu verfasste Texte vor, setzen sich in Performances mit dem Thema auseinander und begleiten die Veranstaltung musikalisch mit Klavier und Gesang. Es beteiligen sich Schülerinnen und Schüler der Stufen acht bis zehn aus den Fächern Kunst, Evangelische Religion, Musik und Deutsch. Anlässlich der Feierstunde wird in der Schulstraße für die gesamte Schülerschaft eine Ausstellung zu sehen sein, in der Stationen und weitere Ergebnisse der Projektarbeit vorgestellt werden.