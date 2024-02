Julius-Stursberg-Gymnasium zeigt Varieté im März Plan oder kein Plan – das ist hier die Frage

Zur 20. Ausgabe der beliebten „Varieté“-Veranstaltungsreihe lädt das Julius-Stursberg-Gymnasium (JSG) am Mittwoch, 14., und am Donnerstag, 15. März, je um 19 Uhr in die Aula der Schule ein. Auf dem Programm steht ein Varieté-Abend, der verschiedene Kunstgattungen beinhaltet, darunter Literatur und Theater, Musik und Tanz, Film und Akrobatik. Das Motto der Doppelaufführung heißt „Plan“ und dreht sich um Dinge, die „ge-, ver- oder durchgeplant“ sind – oder aber auch gar keinen Plan haben.