Aktion zur Europawahl an Schule in Neukirchen-Vluyn JSG nimmt erstmalig an Juniorwahlen zum Europaparlament teil

Am Donnerstag, 6. Juni, geben zwischen 11 und 13 Uhr alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 8 bis 11 ihre Stimmen für die Juniorwahl ab. Dies geschieht in einem eigens eingerichteten Wahlraum mit Wahlkabinen, die die Initiative Juniorwahl.de zur Verfügung gestellt hat. Die Stimmzettel entsprechen exakt denen der „echten“ Europawahl für den Wahlkreis. Diese werden an die jungen Wählerinnen und Wähler gegen Abgabe ihrer Wahlbenachrichtigung ausgehändigt, die sie bereits in den kommenden Tagen erhalten. Auch hat sich ein Wahlvorstand eigens für diese Wahl konstituiert, bestehend aus den Schülersprechern Philipp Jablonski, Luna Becker und Fynn Dewald sowie weiteren in der SV aktiven Schülerinnen und Schülern.