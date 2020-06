Schulen in Neukirchen-Vluyn : 132 Laptops für das kommende Schuljahr

Neukirchen-Vluyn Jedem Schulkind in Neukirchen-Vluyn einen Laptop – auf diese Forderung war ein Antrag der SPD-Fraktion zugespitzt . Im Rat wurde dieser nun mehrheitlich verabschiedet. Zunächst sollen weiterführende Schulen versorgt werden.

Auch an Schulen hat das Thema Digitalisierung durch die Corona-Krise an Fahrt gewonnen: Wegen der Kontaktbeschränkungen mussten die Schüler plötzlich virtuell unterrichtet werden, und Homeschooling wurde zu einem wichtigen Thema. Der digitale Schulunterricht zu Hause funktioniert aber nur dann, wenn die Schüler über die notwendige Technik verfügen. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass dies nicht der Fall ist. Nicht alle Familien können sich die Anschaffung eines PCs oder Laptops leisten.

In Neukirchen-Vluyn soll sich das nun ändern. Noch bis zum Beginn des Schuljahres 2020/21 werden zunächst für die weiterführenden Schulen 132 Laptops angeschafft, 100 Geräte für die Gesamtschule und 32 für das Gymnasium. Den Beschluss dazu hat der Rat am Mittwoch auf den Weg gebracht.

Den Stein ins Rollen gebracht hatte die SPD bereits Mitte April. In einem Antrag forderte sie, dass die die Stadt einen Hilfsfond in Höhe von 50.000 Euro einrichtet und für Bedürftige bereitstellt, die durch die Corona-Krise in besonderer Weise benachteiligt sind. Im Hinblick auf die Situation der Erforderlichkeit des Homeschoolings Anfang Mai stellte die SPD-Fraktion in einem weiteren Antrag die Forderung „Jedem Schulkind in Neukirchen-Vluyn einen Laptop“, der nun im Rat diskutiert wurde.