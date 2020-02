Umzug in Rheurdt : Jecken ziehen mit Bollerwägen durchs Dorf

Rheurdt Familiär und heimatverbunden: Das ist der Rheurdter Nelkensamstagszug. 19 Wagen waren diesmal mit dabei – einer mehr als im vergangenen Jahr.

Die Gruppe der Schaephuysener Freunde ist seit 20 Jahren beim Karnevalsumzug in Rheurdt mit eigenem Wagen dabei. „Wir sind die einzige Gruppe, die noch nicht ausgezeichnet wurde“, erzählten Patrick Finger und Claudia Biesen am Samstag schmunzelnd. „Wir wollen auch gar nicht ausgezeichnet werden. Wir sind aus Spaß dabei und wollen mitziehen.“

Auch in diesem Jahr kamen die Schaephuysener Freunde nicht in die engere Wahl, hatten aber ihren Spaß. 17 Erwachsene und fünf Kinder hatten sich rot und weiß gestreift kostümiert, um das Motto des Kinderbuchs „Wo ist Walter?“ aufzunehmen, der in rot und weiß gestreiftem Hemd auf Bildern zu suchen ist, die viel Rot und Weiß enthalten. Entsprechend zum Motto warfen sie Becher, die rot und weiß gestreift waren. „Wir haben sie von Artz Reisen in Kamp-Lintfort gesponsert bekommen, meinem Arbeitgeber“, erzählte Claudia Biesen. „Unser anderer Sponsor ist der Edeka-Markt Hoyer in Schaephuysen.“