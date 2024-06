Schnelleres Internet in Neukirchen-Vluyn Neue Vermarktung in puncto Glasfaser startet

Die Vermarktung für den Ausbau der Glasfaserleitungen, die bis ins Gebäude gelegt werden, läuft in Vluyn (Nord) vom 1. Juli bis zum 30. September. Rund 1800 Privathaushalte und Unternehmen können sich in dieser Zeit einen kostenlosen Glasfaseranschluss sichern – sonst kostet er rund 1500 Euro. Interessierte, die den Anschluss sofort nach Inbetriebnahme nutzen möchten, können in der Vermarktungszeit direkt auch einen passenden Vertrag über ein Eon Highspeed Produkt buchen und so zusätzlich die Kosten für die Anschlussaktivierung (später rund 400 Euro) vermeiden. Damit profitieren sie von einer Gesamtersparnis in Höhe von rund 1900 Euro.