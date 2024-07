Inserate aus Neukirchen-Vluyn Das sind die skurrilsten Anzeigen auf Kleinanzeigen

Wer möchte nicht in seiner eigenen Wohnung das Gefühl haben, man sitze im Flugzeug und befinde sich gerade auf dem Weg in den Urlaub? Das geht tatsächlich! Denn ein privater Verkäufer bietet zwei Flugzeugsitze, die ausrangiert erworben wurden, auf Verhandlungsbasis an. „Für ein Home-Kino oder Spielezimmer super geeignet“, heißt es in der Anzeige. Um zu verdeutlichen, dass es sich auch wirklich um Flugzeugzubehör handelt, wurde ein Flugzeug-Emoji hinzugefügt.