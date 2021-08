Mobiles Impfteam in Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort : Kreis Wesel impft auf Wochenmärkten

Neukirchen-Vluyn / Kamp-Lintfort Der Kreis Wesel ist mit dem mobilen Impf-Team auf den Wochenmärkten in Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn unterwegs. An beiden Terminen können auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden.

Am Dienstag, 17. August, steht das Impf-Team in der Zeit von 8.30 bis 13 Uhr am Prinzenplatz in Kamp-Lintfort. Am Mittwoch, 18. August, gibt es das Angebot von 8.30 bis 13 Uhr auf dem Hindenburgplatz in Neukirchen-Vluyn. Das mobile Impf-Team bietet Impfungen ohne Termin und mit dem Impfstoff der Firma Biontech an. An beiden Terminen können auch Kinder ab zwölf Jahren geimpft werden. Jeder Impfling muss ein gültiges Ausweisdokument mitführen. Impfwillige können das Angebot sowohl für eine Erst- oder ihre anstehende Zweitimpfung nutzen. Diejenigen, die ihre Erstimpfung erhalten, müssen sich eigenverantwortlich um die in frühestens drei Wochen später anstehende Zweitimpfung kümmern.