Interview Michael Victor „Schwierig sind immer die ersten ein, zwei Jahre, die muss man überstehen“

Neukirchen-Vluyn · Michael Victor verkauft seit 24 Jahren Häuser in Duisburg, Mülheim und am Niederrhein. Er spricht darüber, ob sich junge Menschen heute noch ein Haus kaufen können und wie man am besten Eigenkapital aufbaut.

13.09.2023, 16:06 Uhr

Immobilienmakler Michael Victor erklärt, welche Objekte in Neukirchen-Vluyn sich leicht verkaufen lassen und bei welchen es schwieriger ist, sie loszuwerden. Foto: Norbert Prümen

Michael Victor (64) ist seit 24 Jahren Immobilienmakler. Von Bauernhöfen, über Kirchen und Einfamilienhäusern hat er schon alles verkauft.