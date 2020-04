Spürhunde : Immer der Nase nach: Mantrailing als Hobby

Auf dem Zechengelände an der Fritz-Baum-Allee treffen sich Jürgen Schneider (links) und Olaf Großeweischede, um mit ihren Hunden das Mantrailing einzuüben. Foto: Christoph Reichwein (crei)

NEUKIRCHEN-VLUYN Jürgen Schneider hat seine Hunde Aimy und Stella zu Suchhunden ausgebildet. Es geht um artgerechte Beschäftigung für die Tiere.

„Rund 10.000 verschiedene Gerüche kann der Mensch über fünf Millionen Riechzellen wahrnehmen. Die Hundenase toppt das Ganze mit gut 250 Millionen Riechzellen“, sagt der 61-Jährige. Zusammen mit Olaf Großeweischede (43) und Catherine Elsner (30) arbeitet er auf Industriebrachen und anderen für Hundenasen interessanten Flächen. „Mir geht es um eine artgerechte Auslastung“, so die Motivation von Catherine Elsner. Ihr Curtis ist von Haus aus ein Trüffelsuchhund. Lagotto Romagnolo nennt sich diese alte italienische Hunderasse mit Pudeloptik, die ursprünglich Wasserwild apportierte. „In Deutschland ist die Trüffelsuche verboten. Mantrailing ist unser Hobby“, sagt Elsner.

Mantrailing ist eine Methode aus den USA, um mit Hilfe von Spürhunden vermisste oder gesuchte Personen (man) aufzuspüren (trail). Sie stützt sich auf die Fähigkeit des Hundes, einer Duftspur kilometerweit zu folgen. Professionelles Mantrailing kommt in Deutschland überwiegend bei der Polizeiarbeit, Such- und Rettungsdiensten zum Einsatz.

Die Gruppe „Suchhunde Neukirchen-Vluyn“ bietet ein munteres offenes Treffen ohne Vereinsstatus, die aus Spaß an der Freude einem Hobby nachgeht. „Zu uns kommen die unterschiedlichsten Hunde, so auch ein kleiner Chihuahua. Meine Mischlingshunde habe ich aus dem Tierschutz und angefangen, mit ihnen zu trainieren“, erzählt Schneider. Olaf Großeweischede arbeitet beispielsweise mit seiner Wunschhündin Dörte, einem Australian Cattle Dog. Die Rasse wurde ursprünglich bei der Viehtreiberei in Australien eingesetzt.