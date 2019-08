Im Museum von Neukirchen-Vluyn : „Gut gebügelt ist halb genäht“

Damenschneiderin Franka Leuchtenberg erkundet die textilen Schätze des Heimatmuseums. Foto: Norbert Prümen (nop)

Neukichen-Vluyn Das Museum in Vluyn zeigt lokale Textilgeschichte. Das Schneiderhandwerk ist ein Teilbereich.

Von Sabine Hannemann

Vorsichtig nimmt Franka Leuchtenberg im Vluyner Museum das royalblaue, zweiteilige Seidenkleid aus der Biedermeierzeit in die Hände. „Ein tolles Gefühl. Solche Kleider muss man wie ein rohes Ei behandeln“, sagt die gelernte Damenschneiderin und äußert Respekt vor dem handwerklichen Arbeit aus dem Jahr 1835. Ihr Handwerk hat sie am Krefelder Theater von der Pike auf vor mehr als 20 Jahren erlernt. Die feinen Stiche inklusive der handgefertigten Knöpfe verraten reinste Handarbeit. „Allein das Nähen per Hand wird bei diesem Kleid mindestens eine Woche gedauert haben“, sagt sie mit Kennerblick.

Die schnelle Naht mit einer Industrienähmaschine ließ noch auf sich warten. Der Beruf des Schneiders wurde zwar geachtet, reich machte er noch nicht, wie die Redensart „Frieren wie ein Schneider“ andeutet. Beim figurbetonten Kleid sorgen schmale Korsettstangen für die schlanke Form, geben Stabilität und somit der Trägerin Körperhaltung. „Das Seidenkleid ist ein Originalstück und stammt aus einem Neukirchen-Vluyner Haushalt“, sagt Museumsleiterin Jutta Lubkowski über das gut erhaltene Exponat. Ähnlich aufwändig gearbeitete Kleider mit schmaler Taille zeigt die textile Museumsabteilung und verrät über die Mode jener Zeit viel und vor allem, „dass man zur guten Gesellschaft gehörte.

Info Am Sonntag gibt es eine Führung durchs Museum Das Museum befindet sich im Obergeschoss der Vluyner Kulturhalle. Der Besuch ohne Führung ist kostenfrei. Um eine Spende wird gebeten. Am Sonntag, 25. August, 11.15 Uhr findet eine Museumsführung mit Günter Fischer durch die neuen Themenbereiche statt. Die Führung (ohne Anmeldung) kostet drei Euro. museum-neukirchen-vluyn.de

Kleider machen Leute. Seide galt als Kostbarkeit“, so Jutta Lubkowski mit Blick auf die Figurinen, die sich auf Knopfdruck zur Musik drehen. Anders als heute wurde solche Kleidung lediglich gebürstet, gelüftet und erst für den nächsten besonderen Anlass aus dem Schrank geholt. Anders so genannte Tageskleider, die drinnen wie draußen getragen wurden. Früher galt die geschnürte Taille mit beinahe kindhaftem Umfang als das Maß der Dinge und machte „die Frau zur Sklavin der Mode“, so Jutta Lubkowski.

Erst mit der Reformbewegung um 1920 verändert sich die Kleidung, das Schnürkorsett verschwindet. Die revolutionäre Mode von Coco Chanel steht noch bevor. Um noch mehr die Taille zu betonen, waren Hilfsmittel erlaubt, wie Franka Leuchtenberg ergänzt: „Frauen trugen unter dem Kleid sogenannte Hörnchen, die sie sich um die Hüfte banden, um die Weiblichkeit zu unterstreichen.“ Der Fachbegriff „Weiberspeck“ hat sich gehalten. „Diese Kleider nach historischen Vorlagen nähen wir am Theater nach Angaben der Gewandmeisterin bis heute. Zum Teil für Chöre ganze Chorsätze, die wir entsprechend auch immer wieder ändern können“, so Franka Leuchtenberg.