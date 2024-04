Hybride Sitzungen in Rheurdt Grüne fordern Übertragung von Ausschüssen im Internet

Damit Ausschusssitzungen in Zukunft digital übertragen werden können, ist eine Software nötig, die Datenschutz gewährleistet und barrierefrei ist, um den höchsten Ansprüchen an IT-Sicherheit zu genügen. Nachdem in der Ratssitzung am 20. Juni 2022 über den Antrag beraten worden war, hat die Verwaltung in der Sitzung des Hauptausschusses am 20. März 2023 über den Sachstand berichtet, worauf Kämmerer Ralf Spengel hinwies. Sie teilte mit, dass das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) bereits an einer Software zur Umsetzung arbeite und sich diese Software im Prüfverfahren bei der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) befinde. Die Verwaltung hatte damals zugesagt, dass sie nach der Zulassung des Verfahrens weiter berichtet. Die Software, um die es geht, nennt sich „Big Blue Button“ (BBB) und ist eine datenschutzkonforme Meetingplattform.