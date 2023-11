Organisiert vom HVV in Neukirchen-Vluyn Kranzniederlegung zum Volkstrauertag am 19. November

(lst) Am 19. November wird der Volkstrauertag begangen. Dieser erinnert an die Kriegstoten und Opfer der Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft aller Nationen. Auch in Neukirchen-Vluyn finden zu diesem Anlass Aktionen statt, zu denen der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) einlädt. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Denkmalplatz in Neukirchen. Bürgermeister Ralf Köpke wird dort eine kurze Ansprache halten und Pfarrer Stefan Vogt ein kleines Gebet sprechen. Anschließend wird ein Kranz niedergelegt.