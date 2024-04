Diskussion um Hunde-Freilaufwege in Rheurdt Radfahrer und Tiere sollen sich nicht in die Quere kommen

In Deutschland ist die Leinenpflicht in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Nordrhein-Westfalen sind strenge Regeln für die Leinenpflicht vorgeschrieben: Demnach dürfen Hunde nur auf Waldwegen und ausgewiesenen Flächen frei herumlaufen. Der Auslauf kann durch andere Regelungen aber eingeschränkt oder verboten sein, wie in Rheurdt durch den Naturschutz. In Gemeindesatzungen können weitere Regelungen festgelegt sein.