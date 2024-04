Klimaneutral Honig verteilen Honigfahrrad aus Schaephuysen wird fünf Jahre alt

„Mittwochs ist Fahrradtag“, sagt der 60-jährige Schaephuysener. „Ich bin mit dem Honigfahrrad in Tönisberg, Aldekerk, Schaephuysen, Rheurdt, Rayen und Neukirchen-Vluyn unterwegs“, sagt er. Bis zu 36 Gläser kann Peifer-Weiß in seinen Körben unterbringen, zwölf im vorderen Korb und 24 im hinteren. Manche Kunden kauften nur ein oder zwei Gläser, manche einen oder mehrere Kartons mit zwölf Gläsern. Zu Letzteren gehören der Gemeinschaftshofladen „Schaf-Gabe“ und der Hof „Zur lachenden Ziege“ in der Littard. „Mit dem Fahrrad bin ich im Umkreis bis zehn Kilometer schneller als mit dem Auto, weil ich direkt vor den Haustüren parken kann. Für weitere Entfernungen nehme ich das Auto, zum Beispiel wenn ich Kunden in Duisburg beliefere“, sagt Peifer-Weiß.