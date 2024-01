Haus Quademechels, Maurischer Pavillon und Co. Wo Sie in Rheurdt heiraten können

Mühlenturm Schaephuysen Wer sich eine besondere Trauung wünscht, kann sich im Aussichtsraum der ehemaligen Windmühle in Schaep­huysen das Ja-Wort geben. Die Windmühle steht auf dem 67,70 Meter hohen Schaephuysener Mühlenberg. Wer dort heiratet, hat einen wunderschönen Ausblick auf Schaephuysen, Lind und die Aldekerker Platte. Der Mühlenberg, auf dem die Mühle errichtet wurde, ist ein teilweise bewaldeter Eiszeithügel. Die Umgebung bietet sich auch sehr gut für Hochzeitsfotos an. Da sich der Aussichtsraum in der Turmspitze befindet, ist die Platzkapazität begrenzt. Neben dem Brautpaar finden noch weitere 14 Gäste Platz. Für die Buchung dieses familiären Ambientes fallen lediglich 130 Euro zuzüglich der üblichen Eheschließungsgebühren an. Trauungen sind je freitags von 11 bis 12 Uhr möglich. Zudem kann am ersten Freitag im Monat von 11 bis 15 Uhr geheiratet werden. Die Buchung erfolgt unter 02845 963350 oder unter 02845 963351. Die Eheschließung muss aus organisatorischen Gründen mindestens zwei Monate vor dem Trautermin angemeldet werden. Der Zugang zu dem Raum erfolgt über eine breite Außentreppe, ein Aufzug ist leider nicht vorhanden.