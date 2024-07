Straßensperrung in Neukirchen-Vluyn „Ein Erreichen der Grundstückseinfahrten ist ohne Gefährdung der Reifen nicht möglich“

Seit dem 29. Juli wird an der Hochkamerstraße der dritte Bauabschnitt bearbeitet, der von der Rayener Straße bis zum Vinnmannsweg geht. Insgesamt dauern die Sanierungsarbeiten an der kompletten Straße über 4,7 Kilometer Länge noch bis Anfang August an; so sollen die Verkehrssicherheit und die Qualität der Straßeninfrastruktur verbessert werden. Kostenpflichtiger Inhalt Darüber wurden die Anwohner im Vorfeld von der Stadt und dem Kreis als zuständige Behörde informiert.