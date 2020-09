Hochhaus in Vluyn : Zwangsversteigerung beantragt

Neukirchen-Vluyn Stadtverwaltung und Stadtrat haben sich fraktionsübergreifend für den Abriss des Hochhauses ausgesprochen. Aktuell wurde ein neuer Antrag auf Zwangsversteigerung gestellt.

Ende Juli dann bot der Eigentümer der Stadt das Objekt zum Kauf an. Lenßen: „Die Forderung lag meilenweit entfernt von unseren Vorstellungen und noch weiter vom Verkehrswert.“ Dennoch habe man geprüft, welche Möglichkeiten man haben. Da sich Neukirchen-Vlun in der Haushaltssicherung befindet, würden Fördermittel des Landes lediglich auf Grundlage des Verkehrswertes gewährt. In Abstimmung mit der Politik wurde das Angebot ausgeschlagen.

In der Folge kam als dritte Partei eine Investorengruppe aus Neukirchen-Vluyn ins Spiel, über deren Pläne der Eigentümer die Stadtverwaltung unterrichtete. Hier stand wieder die Sanierung im Raum. Stadtverwaltung und Politik bekräftigten, dass nur ein Abriss in Frage kommt.