Hochamt und Fahnenschwenker in Rheurdt: : Die Schützen aus Kengen zeigen Flagge

Nach dem Festhochamt in der Pfarrkirche St. Nikolaus zeigten die Fahnenschenker im Rheurdter Burgerpark ihr Können. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Rheurdt/Kengen In Kengen gilt der Ausnahmezustand. Vier Tage lang feiert die St. Johannes Bruderschaft ihren neuen König Heiko Arden mit seinem Gefolge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Hannemann

Die St. Johannes Bruderschaft Kengen krönt ihr Schützenfest und ihren neuen König am heutigen Montag bei einer Gala im Zelt. Es steht in Höhe von Landtechnik Hellmanns an der B 510. Drei Jahre lang hat Schützenkönig Heiko Arden mit seiner Frau Marion und den Ministerpaaren Christoph und Silvia Kuypers und Thomas und Martina Arden nun das Zepter in der Hand.

Am gestrigen Sonntag stellte nach dem festlichen Hochamt in der Nikolaus-Kirche Pastor Norbert Derrix im Burgerpark das neue Königspaar vor. Gemeinsam ging es nach dem Fahnenschwenken und der Parade über den Höhenzug zum Festzelt. Rund zweieinhalb Kilometer Fußmarsch legten die Schützen bis zum Zelt zurück, wo sie sich im großen Kreis zum traditionsreichen wie familiengeprägten Frühschoppen, sowie Kaffee und Kuchen trafen. „Bei diesem Frühschoppen stehen die Familien ganz im Mittelpunkt“, sagt Hofdame Silvia Kuypers.

Info Die Königsgala setzt dem Fest die Krone auf Programm Am gestrigen Sonntag gab es das Hochamt in der Nikolauskirche. Gemeinsam ging es zum Familientag. Am heutigen Montag ziehen die Schützen durch die Bauernschaft. Höhepunkt ist der Königsgalaball um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Eine Strohburg sorgte für pures Vergnügen bei den Kleinsten. Als gelungenen verbucht die Johannes Bruderschaft ebenfalls den Samstagabend. Erstmals stand mit einem Kabarettprogramm und anschließender Party, organisiert von Radio Niederrhein, das Zelt offen, so dass insgesamt vier Festtage zum Programm gehörten. Am frühen Abend punktete zunächst der Niederrheiner und Kabarettist Stephan Verhasselt mit seinem Auftritt. „Mit den Geschichten spricht er Jung und Alt an. Man erkannte sich wieder“, lachte Heiko Arden nach der Vorstellung.