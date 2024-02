„Himmelreich“ - Neues Geschäft in Neukirchen-Vluyn eröffnet „Ich bin ein kleiner Kitsch-Mensch!“

Neukirchen-Vluyn · Seit dem 13. Januar gibt es einen neuen Laden an der Hochstraße 9: Alexandra Reißmann ist mit ihrem „Himmelreich“ in das ehemalige Ladenlokal des „Kupferrot“ gezogen. Sie verkauft Kleidung und „Klimbim“. Was sie hauptberuflich macht und wie es zu dem Geschäft kam.

13.02.2024 , 12:00 Uhr

So sieht es im „Himmelreich“ an der Hochstraße aus 6 Bilder Foto: Lena Steffens