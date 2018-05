Neukirchen-Vluyn : "Hier waren uns zwei Bäume versprochen!"

Vorn kämpfen junge Stauden ums Überleben, im Hintergrund ersetzten graue Laternen die Bäume: Stadtpolitiker Klaus Wallenstein ärgert das. Foto: D. Neubauer

Neukirchen-Vluyn Klaus Wallenstein von "NV auf geht's" ärgert sich darüber, dass die Stadt an der Grevenstraße nur ein paar Stauden setzte. Der Platz sei viel zu kahl. Die Verwaltung verweist auf Leitungen im Boden.

Am Ende ist die Fläche vor der Filiale der Sparkasse öd und leer. Klaus Wallenstein ärgert das. Erst ließ die Sparkasse im Zuge der Parkplatzrenovierung vor einigen Jahren sechs Bäume entfernen und durch graue Laternen ersetzen. "Das mag ja die Folgekosten minimieren, hat aber allen Nutzern des Parkplatzes die Möglichkeit genommen, ihre Autos im Sommer im Schatten abzustellen", klagt Wallenstein. Dieses Manko treffe nicht nur Sparkassenkunden, sondern auch Patienten, die aus gesundheitlichen Gründen das Ärztehaus vis-a-vis aufsuchen müssten.

Und nun das. Die Stadt Neukirchen-Vluyn hat aus Wallensteins Sicht ihr Wort gebrochen und zwei kürzlich gefällte Bäume nicht durch neue Bäume ersetzt, wie eigentlich zugesagt. Tatsächlich seien lediglich ein paar Stauden gepflanzt worden, aus denen mit der Zeit erst noch eine Hecke werden muss. Klaus Wallenstein vom Wahlbündnis "NV Auf geht's" sieht sich bestätigt: "Für Bäume hat die Stadt nichts übrig. Und die Sparkasse könnte angesichts der Millionen, die sie als Geberbank an den Stadtkrediten verdient, auch großzügiger sein." Für die Stadt weist deren Sprecher Frank Grusen die Vorwürfe zurück. Tatsächlich habe man ja zwei neue Bäume an der Grevenstraße pflanzen wollen. Doch bei näherer Prüfung habe sich herausgestellt, dass ausgerechnet dort eine Menge Leitungen im Boden liegen. Bäume wären, wenn überhaupt, nur in einem sehr aufwendigen "Handschacht-Verfahren" zu setzen gewesen.

Das ist auch Wallenstein bekannt. Der Politiker sagt: "Die 15.000 Euro Kosten pro Baum hätte aus meiner Sicht die Sparkasse übernehmen können." Nein, entgegnet Grusen. Denn in einer zweiten Prüfung habe sich dann zusätzlich herausgestellt, dass just dort auch eine Fernwärmeleitung im Boden liegt. Und die brachte die Bäume letztlich komplett zu Fall. "Es werden an einer noch zu bestimmenden Stelle im Stadtgebiet zwei Ersatzbäume gepflanzt", verspricht Stadtsprecher Frank Grusen. An Ort und Stelle vor der Sparkasse bleibe es bei der Staudenhecke.



Bei der Sparkasse am Niederrhein hat sich Sprecher Holger Schmitz in die Thematik eingegraben. Und hält seine Antwort bewusst vorsichtig: "Für uns von der Sparkasse ist die Baumthematik noch nicht zu Ende. Wir sind dazu mit der Stadt Neukirchen-Vluyn im Gespräch." Letztlich folge man in der Baumangelegenheit den städtischen Vorgaben. Auf Nachfrage erklärt Schmitz, dies betreffe auch die beiden Bäume, um die es aktuell gehe.

Den Ball nimmt Klaus Wallenstein auf. Er macht den Vorschlag, die beiden Bäume nicht irgendwo im Stadtgebiet aufzustellen, sondern genau dort, wo Frischluftspender dringend gebraucht werden: Vor der Sparkasse. "Wenn es sein muss, könnte die Sparkasse auf ein oder zwei Parkplätze zugunsten der Bäume verzichten", regt der Politiker an. Im Übrigen spreche er für viele Anwohner, denen der heutige Platz viel zu kahl erscheine und die darunter litten, dass sich die Asphaltfläche unter direkter Sonneneinstrahlung enorm aufheize.

Zwischen den Zeilen kommt heraus, dass er die städtische Begründung gegen die Begrünung nicht nachvollziehen kann: "Normalerweise hat die Stadt genau Pläne und weiß, wo welche Leitungen liegen." Dass das ausgerechnet an dieser Stelle übersehen worden sein soll, mag Wallenstein nicht wirklich glauben.

