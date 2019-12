Heribert Hölz : „Ich bin nicht der Retter von Bosnien“

Heribert Hölz mit Begleiterinnen und einem betagten Bosnier, der in einem völlig zerstörten Haus (rechts) wohnte. Foto: Hölz

Bosnienhilfe ohne Heribert Hölz, das ist wie Weihnachten ohne Tannenbaum. Seit 1992 reist der Neukirchen-Vluyner in das Land, um Spenden vieler Niederrheiner zu verteilen.

Viele Menschen fragen mich –

Das ist bestimmt am Ende eine Zahl mit –zig:

Info Vom Kriegskind zum Bosnienhelfer Heribert Hölz, Jahrgang 1942, war Musiklehrer und Sozialarbeiter. In den 60er Jahren wurde er für den Caritasverband Duisburg tätig. Seit 2007 ist er in Rente, leitet aber nach wie vor die Bosnienhilfe des Caritasverbands. Gedichte Hölz’ Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen. Am Anfang der Bosnienhilfe standen seine persönlichen Erinnerungen über die schwere Zeit nach dem Krieg. Wie er „vom Kriegskind zum Bosnienhelfer“ wurde hat Hölz in einem Buch beschrieben („Von Lebertran bis Slivovic“, Anno-Verlag, zweite Auflage 2012). In schlaflosen Nächten schreibt Heribert Hölz Gedichte – die kursiv gedruckten Verse stammen von ihm.

Wie oft ich schon in Bosnien war,

das ist ne Riesenzahl, na klar!

Niemand nervt so sympathisch wie Heribert Hölz. Zweimal im Jahr ruft er in der Redaktion an: „Kann ich mal vorbeikommen?“ Uns fällt dann die Kinnlade runter – „nicht schon wieder…“ Und dann sagen wir zu. „Mehr Hölz ins Blatt!“, nahmen Redakteure sich selbst und Hölz einst auf den Arm, wegen der mit schöner Regelmäßigkeit erscheinenden Texte über seine Bosnien-Hilfe. Inzwischen haben wir vor der Naturgewalt Hölz kapituliert. Die Klimakatastrophe mag noch zu stoppen sein, Heribert Hölz nicht.

Der Neukirchen-Vluyner weiß, was manche Menschen über ihn und seine Berichte aus Bosnien denken mögen: „Immer dasselbe.“ Seine Antwort darauf lautet: „Armut ist immer dasselbe!“ Dieser Armut begegnet er stets neu, wenn er in Bosnien ist, wie vor einigen Wochen zum 91. Mal seit 1992. Und jedes Mal weiß er darüber so intensiv, anschaulich und berührend zu erzählen, dass ihm Zeitungsleute gerne die Türen öffnen und die Menschen der Region ihre Brieftaschen. Allein in diesem Jahr hat er 150.000 Euro an Spenden nach Bosnien gebracht. Früher organisierte er auch Lkw-Transporte mit Sachspenden. Aber nach einem schweren medizinischen Eingriff 2013 war damit Schluss. „Zu anstrengend“, sagten die Ärzte.

Das Bosnien, von dem Hölz immer wieder erzählt, ist ein Land, das ein Vierteljahrhundert nach Ende des Bürgerkriegs noch immer am Boden liegt, mit zerstörten Dörfern und alten Leuten, die in Trümmern wohnen und von 25 Euro Rente leben müssen. „In Bosnien kümmert sich keine Sau darum.“ Es ist ein karges, steiniges Land ohne Hoffnung. „Keine große Industrie, keine Bodenschätze, keine Leidenschaft. Die Ungerechtigkeit blüht und gedeiht“, sagt Hölz. Und: „Man muss sich vorstellen: Das geteilte Land ist so groß wie Nordrhein-Westfalen und hat insgesamt 127 Minster. Die stopfen sich die Taschen voll…“ Wer jung und kräftig genug sei, sehe zu, dass er dieses Elend verlasse. „Bosnien ist das größte Altenheim Europas.“

Etwas Sinnvolles, Soziales tun,

statt sich immer wieder auszuruhn,

Das uns aufgetragen ist,

wenn du’s ernst meinst als ein Christ.

Hölz hat in Bosnien eine Alten- und Krankenhilfe aufgezogen, Familienpatenschaften, eine Suppenküche in Zenica, wo 50 Prozent Arbeitslosigkeit herrsche. Er unterstützt Menschen beim Aufbau ihrer Häuser. Vor allem aber setzt er auf Hilfe zur Selbsthilfe, indem er Familien kleine Schafherden zukommen lässt. Fünf Muttertiere und ein Schafbock, die er bei Züchtern im Land erwirbt, kosteten zusammen rund 800 Euro. „Schafe, das bedeutet Milch, Käse, Wolle.“

Wenn er nach Bosnien kommt, reist Hölz kreuz und quer durchs Land. „Das geht wie ein Lauffeuer um: Der Hölz ist da!“ Der Caritasverband in Sarajevo stellt ihm und seinen Begleitern – dazu zählt immer seine Frau Ursula – ein Auto samt Fahrer und kümmert sich um einfache Übernachtungsmöglichkeiten. Dass er in Bosnien bekannt sei wie der sprichwörtliche bunte Hund, sei manchmal auch ein bisschen Fluch. Wenn’s irgendwo hakt, erschalle schnell der Ruf nach dem Mann vom Niederrhein. Wie jetzt in Banja Luka, wo dank Hölz eine Suppenküche in einer Barackensiedlung weiterkochen kann, die sonst den Betrieb hätte aufgeben müssen. „Der dortige Caritas-Direktor rief mich an…“ Und nein sagen, das fällt Hölz schwer.

Das Schöne ist: „Seine“ Hilfe in Bosnien ist eigentlich die Hilfe all der Menschen aus Duisburg und vom Niederrhein, die ihm Geld anvertrauen. „Jedes Jahr zwischen den Sommer- und Herbstferien schreibe ich Dankesbriefe und stelle die Spendenbescheinigungen aus.“ 194 seien es zuletzt gewesen. „Und das waren nur die, die Bescheinigungen haben wollten.“

Bei Matthäus ist es nachzulesen,

diese Weisung gilt fürs ganze Leben:

Was ihr einem der Geringsten tut,

das habt ihr mir getan!“ und . . . find ich gut.

„Der Mann hat ein Helfersyndrom“, sagte einmal eine Zeitungskollegin über Heribert Hölz. Er selbst sagt: „Ich bin nicht der Retter von Bosnien.“ Aufhören kann und mag er aber nicht. Schon jetzt steht für den 77-Jährigen fest: Im Frühjahr 2020 wird er wieder in Bosnien sein. Und danach wohl bei uns anrufen: „Kann ich mal vorbeikommen?“ Klar, gerne!

Wie oft ich noch nach Bosnien reise,

weiß nur der liebe Gott alleine!

Ich fahre immer wieder hin,