Stadt Neukirchen-Vluyn stellt wieder Sammelkörbe auf Wie Bürger Laub korrekt entsorgen

Bei allee-artigem Baumbestand einer Straße fällt allerdings so viel Laub an, dass die Biotonne hierfür zu klein ist und auch der eigene Komposthaufen nicht ausreicht. Deshalb bietet die Stadt Neukirchen-Vluyn ausschließlich in Straßen mit vielen Bäumen für diese Übermengen wieder eine Entlastung an.