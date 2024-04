Der schönste Tag im Leben An diesen besonderen Orten können Sie in Neukirchen-Vluyn Ihre Hochzeit feiern

Mit Liebe zum Detail Ob private Feiern oder Firmenfeste – der Samannshof in der Littard richtet Feiern mit bis zu 70 Gästen aus und macht sie zu einem besonderen Ereignis. Laut Website liegt den Veranstaltern am Herzen, die Feier „mit viel Liebe zum Detail auszurichten“. So können Hochzeitsempfänge etwa draußen auf der Terasse stattfinden, zum Abendessen geht es dann in einen eleganten Saal. Veranstaltungsanfragen können über https://samannshof.de/feiern/ gestellt werden.