Heimspiel in Rheurdt Schaephuysen feiert das siebte Dorfwunder

Das siebte Weltwunder ist Geschichte. Von der Zeus-Statue des Phidias, die vor zweieinhalb Jahrtausenden die Pilger in die griechische Stadt Olympia zog, sind nur noch die Fundamente erhalten. Das unterscheidet das „siebte Dorfwunder“, das am Wochenende im niederrheinischen Golddorf zu erleben war, dessen Geschichte erst 2016 begonnen hat, auch wenn es einige Parallelen gibt. Wie einst Sportler von weit her anreisten, um in der „griechischen Provinz“ in der Arena zu stehen, reisen heute Musiker von weit her an, um in der „niederrheinischen Provinz“ auf der Bühne aufzutreten – bei der siebten Ausgabe des Festivals „Schaephuysen Heimspiel“ vor allem aus Berlin.